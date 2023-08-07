Трех человек госпитализировали в больницу после ДТП в Ефремовском районе Фото: материалы пресс-служб

В Ефремовском районе на 301-ом километре автодороги М-4 «Дон» рано утром 6 августа произошло ДТП. Там примерно в 4:00 столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

- 51-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes-Benz Viano, совершил попутное столкновение с автомобилем «ГАЗ-А21R32, за рулем которого находился 34-летний мужчина, - делится подробностями пресс-служба регионального УГИБДД.

В результате ДТП пострадал три пассажир автомобиля Mercedes: 72-летний мужчина и две женщины 1956 и 1978 годов рождения. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.