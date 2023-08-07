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НовостиПроисшествия7 августа 2023 13:45

В ДТП на трассе в Суворовском районе погиб водитель автомобиля Daewoo

Трем пассажирам легковушки потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на трассе в Суворовском районе погиб водитель автомобиля Daewoo

В ДТП на трассе в Суворовском районе погиб водитель автомобиля Daewoo

Фото: материалы пресс-служб

В Суворовском районе на на 4-ом километре автодороги «Черепеть-Доброе-Северо-Агеевск» утром 4 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- Будучи лишенным права управления транспортными средствами 44-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Matiz, не выбрал безопасную для движения скорость и совершил опрокидывание транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали три пассажира легковушки: женщины 1975 и 1985 годов рождения, а также мужчина 1975 года рождения. Им всем оказали медицинскую помощь на месте происшествия после чего отпустили домой. Также водитель транспортного средства скончался на месте происшествия от полученных травм.