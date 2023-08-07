В авкваклубе под Тулой утонул девятилетний мальчик Фото: Алексей ФОКИН (фото)

6 августа в одном из акваклубов в Тульской области утонул девятилетний мальчик.

По предварительной информации, инцидент произошел во время празднования дня рождения. Родители именинника сняли заведения и пригласили туда его друзей. В один момент взрослые заметили одного из детей под водой. Спасти жизнь мальчика не удалось.

За безопасность детей в акваклубе должны были отвечать организаторы праздника. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.