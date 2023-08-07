В массовом ДТП в Воловском районе пострадали две женщины и 9-летний мальчик Фото: материалы пресс-служб

В Воловском районе на 282-ом километре автодороги М-4 «Дон» днем 5 августа произошло массовое ДТП. Там примерно в 12:00 столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Так, 39-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Qashqai, совершил попутное столкновение с автомобилем Mazda 6, с последующим наездом на металлическое барьерное ограждение. После чего вторая легковушка столкнулась с автомобилем Kia Ceed, за рулем которого находился 57-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала две женщины-пассажир автомобиля Nissan 1962 и 1982 годов рождения, которых отпустили после оказания медицинской помощи, а также 9-летний мальчик-пассажир автомобиля Mazda, которого госпитализировали в больницу с различными травмами.