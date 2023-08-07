В Туле пьяный мужчина хотел убить тещу и поджог её дом Фото: соцсети

Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, проживающего в Туле. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом).

Установлено, что в ночь с 5 на 6 августа 2023 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджог частный дом на улице Каракозова, в котором проживала его 74-летняя теща. К счастью, женщина вовремя почувствовала запах дыма, выбежала из дома и вызвала сотрудников МЧС, который успешно ликвидировали возгорание.

На данный момент следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы. Подозреваемого задержали. В скором времени следователь выступит в суде с ходатайством о заключении злоумышленника под стражу.