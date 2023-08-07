На пляже в Новомосковске безработная женщина украла сумку с телефоном у отдыхающего Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Новомосковске с заявлением обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что на территории городского пляжа, расположенного в поселке Урванка, у него украли сумку с мобильным телефоном и личными документами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождения преступницы. Ею оказалась безработная и ранее судимая 32-летняя женщина, которая после задержания призналась в содеянном.

В данный момент сотрудники полиции проводят процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.