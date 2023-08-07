Туляк подделал медицинскую справку для получения водительского удостоверения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Житель Тулы, страдающий заболеванием, при котором управление транспортным средством любой категории запрещено, в декабре 2022 года предоставил фальшивую медицинскую справку от психиатра-нарколога в коммерческий медицинский центр. На основе этого документа получилось поддельное медицинское заключение, которое позволило ему управлять транспортными средствами. После этого мужчина получил водительское удостоверение.

По результатам проверки прокуратуры орган знания возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права), ход расследования которого находятся на контроле ведомства.

Также в июне 2023 года суд аннулировал водительское удостоверение гражданина на право управления транспортными средствами.