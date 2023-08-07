В центре Тулы сотрудники полиции задержали пьяного мужчину с пистолетом Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Днем 5 августа в Туле на улице Советской перекрыли тротуар. Также там заметили работающих сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что стражи порядка искали мужчину, у которого заметили предмет, похожий на пистолет.

По информации регионального управления МВД, примерно в 12:00 в здание зашел пьяный мужчина в камуфляжной одежде. Разговаривая с продавцом, он держал в руках оружие, а спустя пару минут скрылся в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали незнакомца. Им оказался 43-летний житель Тулы, у которого с собой был травматический пистолет.

В отношении туляка составили административный протокол за нарушение правил обращения с оружием. Также возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).