Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 10:17

В центре Тулы сотрудники полиции задержали пьяного мужчину с пистолетом

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ
Михаил КОРЕНЮГИН
В центре Тулы сотрудники полиции задержали пьяного мужчину с пистолетом

В центре Тулы сотрудники полиции задержали пьяного мужчину с пистолетом

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Днем 5 августа в Туле на улице Советской перекрыли тротуар. Также там заметили работающих сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что стражи порядка искали мужчину, у которого заметили предмет, похожий на пистолет.

По информации регионального управления МВД, примерно в 12:00 в здание зашел пьяный мужчина в камуфляжной одежде. Разговаривая с продавцом, он держал в руках оружие, а спустя пару минут скрылся в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали незнакомца. Им оказался 43-летний житель Тулы, у которого с собой был травматический пистолет.

В отношении туляка составили административный протокол за нарушение правил обращения с оружием. Также возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).