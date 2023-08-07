Трех жителей Богородицка отправят на принудительное лечение от туберкулеза Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Трое жителей Богородицка, страдающие активной формой туберкулеза, проходили лечение в противотуберкулезном диспансере. Однако в один момент они самовольно ушли оттуда и стали уклоняться от стационарного лечения.

В связи с этим межрайонная прокурора направила в суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации граждан в противотуберкулезный диспансер для обследования и стационарного лечения.

На данный момент требования ведомства полностью удовлетворены. Решение обращено к немедленному исполнению.