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НовостиОбщество7 августа 2023 9:36

Трех жителей Богородицка отправят на принудительное лечение от туберкулеза

Они самовольно покинули диспансер и уклонялись от дальнейшего прохождения лечения
Михаил КОРЕНЮГИН
Трех жителей Богородицка отправят на принудительное лечение от туберкулеза

Трех жителей Богородицка отправят на принудительное лечение от туберкулеза

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Трое жителей Богородицка, страдающие активной формой туберкулеза, проходили лечение в противотуберкулезном диспансере. Однако в один момент они самовольно ушли оттуда и стали уклоняться от стационарного лечения.

В связи с этим межрайонная прокурора направила в суд административные исковые заявления о принудительной госпитализации граждан в противотуберкулезный диспансер для обследования и стационарного лечения.

На данный момент требования ведомства полностью удовлетворены. Решение обращено к немедленному исполнению.