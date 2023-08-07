На 70 ложных вызовов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
За неделю с 31 июля по 6 августа пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлены 532 выезда, - сообщают в ведомстве. При этом 70 из них оказались ложными.
За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 22 пожара, в которых пострадали два человека.
Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 43 раза.