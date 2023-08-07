Туляк предстанет перед судом за сбыт фальшивых денежных купюр Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

По версии следствия, в декабре 2022 года и января 2023 года 36-летний обвиняемый купил у неустановленного лица три поддельных банковских билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 тысяч рублей каждый за 1,5 тысячи рублей. После этого туляк расплатился фальшивыми денежными купюрами в магазинах города, получив сдачу подлинными деньгами.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.