В Туле водителя внедорожника оштрафовали за танцующего мужчину на крыше Фото: соцсети

5 августа в Туле мужчина станцевал на крыше внедорожника Toyota Land Cruiser. Видео с ним опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на повороте с проспекта Ленина на улицу Советскую. Пока на светофоре горел красный, пассажир автомобиля залез на крышу и начал танцевать, а после просто залез в окно.

Данная видеозапись заинтересовала сотрудников тульской Госавтоинспекции. Стражи порядка провели проверку, в ходе которой был установлен водитель транспортного средства, допустивший перевозку пассажира вне кабины автомобиля.

В связи с этим в отношении мужчины составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины). Его оштрафовали на одну тысячу рублей.