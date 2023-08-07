Тульский спортсмен завоевал медали на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Кубок чемпионов» Фото: материалы пресс-служб

Туляк Иван Кирев завоевал две медали на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Кубок чемпионов», которые проходят в Кемерово. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

Так, тульский спортсмен, являющийся студентом регионального училища олимпийского резерва завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров вольным стилем (результат - 48.76 – 887).

Также Иван показал третий результат на дистанции 200 метров вольным стилем (результат 1:46.88 – 869).