В Туле 34-летний мужчина силой забрал телефон и колонку у прохожего Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратилась 55-летняя женщин. Она рассказала, что поздно вечером на улице Ложевая неизвестный мужчина силой забрал телефон и блютуз-колонку у её 22-летнего сына.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).