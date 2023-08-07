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НовостиПроисшествия7 августа 2023 7:03

В Туле 34-летний мужчина силой забрал телефон и колонку у прохожего

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле 34-летний мужчина силой забрал телефон и колонку у прохожего

В Туле 34-летний мужчина силой забрал телефон и колонку у прохожего

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Туле с заявлением обратилась 55-летняя женщин. Она рассказала, что поздно вечером на улице Ложевая неизвестный мужчина силой забрал телефон и блютуз-колонку у её 22-летнего сына.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).