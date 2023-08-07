В ДТП в Узловой пострадала 32-летняя женщина-пассажир автомобиля Mazda Фото: соцсети

В Узловой на улице Беклемищева утром 6 августа произошло ДТП с участием такси. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, там примерно в 11:10 столкнулись автомобили Mazda 3 и Renault Logan, который после удара влетел на газон.

В результате ДТП пострадала женщина-пассажир автомобиля Mazda. Е1 оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.