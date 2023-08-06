Жители Тульской области услышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 5 августа в Щекинском, Дубенском, Ясногорском и Алексинском районах Тульской области прогремели несколько хлопков, от которых в домах затряслись даже стекла.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, серия громких звуков, похожих на взрывы, была слышна с разницей в несколько минут.

По предварительной информации, причиной хлопков стал плановый полет военной авиации. Никак чрезвычайных ситуаций на территории региона не зарегистрировано.