Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 августа 2023 10:00

Жители Тульской области услышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы

Никаких чрезвычайных ситуаций на территории региона не зарегистрировано
Михаил КОРЕНЮГИН
Жители Тульской области услышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы

Жители Тульской области услышали несколько громких хлопков, похожих на взрывы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 5 августа в Щекинском, Дубенском, Ясногорском и Алексинском районах Тульской области прогремели несколько хлопков, от которых в домах затряслись даже стекла.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, серия громких звуков, похожих на взрывы, была слышна с разницей в несколько минут.

По предварительной информации, причиной хлопков стал плановый полет военной авиации. Никак чрезвычайных ситуаций на территории региона не зарегистрировано.