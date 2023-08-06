В Тульской области за 7 месяцев погибли 33 человека из-за выезда на полосу встречного движения
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
За 2023 год на территории Тульской области по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 109 ДТП, в которых погибли 33 человека, а пострадали – 193. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Тульская Госавтоинспекция напоминает, что запрещается выполнять обгон в случаях, если:
- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;
- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
- водитель понимает, что после окончания обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу;
- транспортное средство, следующее за вашим, начало обгон;
Также обгон запрещается:
- на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;
- на пешеходных переходах;
- на железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;
- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.