Под Тулой грузовой автомобиль насмерть сбил 47-летнего мужчину

В Туле на 15-ом километре дороги «Барыково-Коптево-Садки» поздно вечером 4 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 53-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ 3302», сбил 47-летнего мужчину, который, по словам водитель, сидел на проезжей части.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. Также пострадал водитель грузового автомобиля. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия.