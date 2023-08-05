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НовостиПроисшествия5 августа 2023 13:00

В Туле на улице Октябрьской безработный мужчина обокрал продуктовый магазин

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Октябрьской безработный мужчина обокрал продуктовый магазин

В Туле на улице Октябрьской безработный мужчина обокрал продуктовый магазин

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции в Туле с заявлением обратился директор продуктового магазина. Он рассказал, что из торгового зала, расположенного на улице Октябрьской, украли продукты питания.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался безработный и ранее неоднократно судимый 43-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские проводят процессуальную проверку. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.