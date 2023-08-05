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НовостиОбщество5 августа 2023 11:00

В Тульской области за неделю выросла стоимость яблок и подсолнечного масла

При этом целый ряд продуктов в регионе стал дешевле
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области за неделю выросла стоимость яблок и подсолнечного масла

В Тульской области за неделю выросла стоимость яблок и подсолнечного масла

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тулстат опубликовал информацию, какие продукты сильнее всего подорожали в регионе за неделю по состоянию на 31 июля.

Так, согласно статистке, выросла стоимость яблок (на 6,46%), подсолнечного масла (на 4,28%), вареной колбасы (на 1,91%) и черного чая (на 1,68%).

При этом ряд продуктов в Тульской области наоборот подешевел: огурцы (на 5,41%), морковь (на 3,99%), лук (на 3,59%), свекла (на 3,25%) и помидоры (3,59%).

Что касается непродовольственных товаров и лекарств, цена выросла на препарат «Валидол» (почти на 3%) и поливитамины (на 1,78%), а упала — на корвалол (на 2,82%).