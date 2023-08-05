Жителя Белева приговорили к 7 годам лишения свободы за убийство сожительницы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Белеве, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в ночь с 30 апреля на 1 мая 65-летний подсудимый распивал спиртные напитки со своей 35-летней сожительницей. В ходе ссоры, возникшей из-за того, что женщина не захотела идти в магазин за алкоголем, мужчина взял нож и ударил её в левое бедро. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.