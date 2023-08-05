Самой молодой невестой в июле в Тульской области стала 15-летняя девушка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июле 2023 года в Тульской области поженились 1270 пар. Также было составлено 470 записей о расторжении брака. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, за данный период самой молодой невестой стала 15-летняя девушка, а самым молодым женихом - 17-летний парень. Помимо этого, самому опытному жениху исполнилось уже 76 лет, а самой возрастной невестой стала 73-летняя пенсионерка.

Напомним, в марте 2023 года было зарегистрировано 1078 браков и 473 развода. Самым возрастным женихом стал 84-летний мужчина.