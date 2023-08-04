Администрация Богородицка выплатит компенсацию пострадавшим от бродячих собак детям Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Богородике с мая по ноябрь 2022 года бродячие собаки покусали нескольких детей. В связи с этим межрайонная прокуратура провела проверку.

Установлено, администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев. В результате этого трех детей 5-ти, 6-ти и 15-лет покусали безнадзорные собаки.

Суд а удовлетворил иск прокуратуры взыскал с администрации города в пользу законных представителей покусанных детей в размере 25 тысяч рублей каждому.