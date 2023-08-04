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НовостиОбщество4 августа 2023 15:00

Администрация Богородицка выплатит компенсацию пострадавшим от бродячих собак детям

Межрайонная прокуратура провела проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
Администрация Богородицка выплатит компенсацию пострадавшим от бродячих собак детям

Администрация Богородицка выплатит компенсацию пострадавшим от бродячих собак детям

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Богородике с мая по ноябрь 2022 года бродячие собаки покусали нескольких детей. В связи с этим межрайонная прокуратура провела проверку.

Установлено, администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев. В результате этого трех детей 5-ти, 6-ти и 15-лет покусали безнадзорные собаки.

Суд а удовлетворил иск прокуратуры взыскал с администрации города в пользу законных представителей покусанных детей в размере 25 тысяч рублей каждому.