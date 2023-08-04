Пьяный водитель автомобиля BMW устроил массовое ДТП на улице Фрунзе в Туле Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Фрунзе вечером 3 августа произошло массовое ДТП. Там примерно в 20:40 столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

Так, 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,918 мг/л) и управляя автомобилем BMW X5, столкнулся с автомобилем «УАЗ HUNTER», за рулем которого находился 59-летний мужчина. От удара машина «УАЗ» врезалась в автомобили Mitsubishi Pajero, под управлением 34-летнего мужчины, и Opel Corsa, за рулем которого находилась 42-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала 61-летняя женщина-пассажир автомобиля «УАЗ». Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.