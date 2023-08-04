Во время пожара в многоквартирном доме в Ефремове эвакуировали 10 человек Фото: материалы пресс-служб

4 августа, примерно в 10:25, в многоквартирном жилом доме на улице Тульское шоссе в Ефремове произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 7 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 6 минут и эвакуировать 10 жителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара квартира закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.