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НовостиПроисшествия4 августа 2023 13:33

Во время пожара в многоквартирном доме в Ефремове эвакуировали 10 человек

На месте происшествия работали 7 человек и 3 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара в многоквартирном доме в Ефремове эвакуировали 10 человек

Во время пожара в многоквартирном доме в Ефремове эвакуировали 10 человек

Фото: материалы пресс-служб

4 августа, примерно в 10:25, в многоквартирном жилом доме на улице Тульское шоссе в Ефремове произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на происшествие приехали 7 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 6 минут и эвакуировать 10 жителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара квартира закоптилась по всей площади. В данный момент устанавливается причина возгорания.