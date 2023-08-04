В Ленинском районе Тулы автобус сбил 42-летнюю женщину Фото: материалы пресс-служб

В поселке Прилепы на улице Буденного Ленинского района вечером 3 августа произошло ДТП. Там примерно в 19:15 автобус сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 54-летний мужчина, управляя автобусом «ПАЗ 4234-04», сбил 42-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть автомобильной дороги в неустановленном для перехода месте, слева направо по ходу движения транспортного средства, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.