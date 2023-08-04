В Туле пьяный водитель автомобиля Mitsubishi устроил ДТП в районе Мыльной горы Фото: соцсети

В Туле в районе Мыльной горы вечером 3 август произошло ДТП. Там примерно в 18:35 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, водитель автомобиля Mitsubishi при выполнения обгона врезался в попутный автомобиль Renault Logan.

В результате ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля Mitsubishi отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.