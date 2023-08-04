Жителя Киреевска приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Киреевске, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 28 января 2023 года 45-летний обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной в поселке Октябрьский, вместе со своим 40-летним знакомым. В один момент между ними возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес мужчине несколько ударов по голове и телу. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы.