В Куркинском районе автомобиль Renault столкнулся с грузовик и опрокинулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском районе на 52-ом километре автодороги «Богородицк – Товарковский — Куркино» утром 3 августа произошло ДТП. Там примерно в 8:50 столкнулись легковушка и грузовой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 64-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, осуществил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с поворачивающим налево попутным автомобилем «ГАЗ 3302», за рулем которого находился 59-летний мужчина. После чего легковушка съехала в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадала 64-летняя женщина-пассажир автомобиля Renault. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.