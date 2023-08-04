В Туле грузовой автомобиль «КамАЗ» сбил женщину на пешеходном переходе Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на пересечении Одоевского шоссе и улицы Маршала Жукова утром 4 августа произошло ДТП. Там грузовой автомобиль сбил пешехода.

По предварительной информации, 67-летний мужчина, управляя транспортным средством «КамАЗ», сбил 51-летнюю женщину, которая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.