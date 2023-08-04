В июле 2023 года в Тульской области пропали 86 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июле 2023 года волонтерам в Тульской области поступило 86 заявок о пропавших людях. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Так, за прошедший месяц добровольцам удалось найти живыми 68 человек. Еще пятеро из пропавших были найдены мертвыми. Одному человеку помогли найти родственников, а еще в одном случае велся инфо-поиск родных. При этом семь заявок оказались неподтвержденными.

На данный момент в Тульской области проводятся поиски еще четырех пропавших жителей региона.