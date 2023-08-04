Житель Тулы предстанет перед судом за незаконный сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 49-летний безработный обвиняемый с января по март 2023 года через приложение на телефоне получал информацию об адресах закладок с метадоном, которые он должен был забрать, расфасовать по сверткам и разместить по тайникам-закладкам на территории Тулы. Однако деятельность злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из тайников было изъято наркотическое средство общей массой 1,87 грамм.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.