Названы районы Тульской области с лучшими показателями готовности к отопительному сезону Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 августа на совещании под председательством первого заместителя Губернатора, стало известно, какие районы Тульской области лучше всего готовы к грядущему отопительному сезону.

Так, регион готов к отопительному сезону на 73%. Подготовлено 406 из 637 котельных и 110 из 146 тепловых пунктов. Лучшие показатели общей готовности к подаче тепла у Одоевского, Щекинского и Воловского районов.

На данный момент опрессовка системы центрального отопления выполнена в 7952 многоквартирных домах. Это составляет 78% от общей готовности. Инспекция приняла паспорта готовности 6947 домов. Лучшие показатели готовности по этому показателю у Алексина, Ефремова и Веневского района.

По поручению губернатора Алексея Дюмина подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле. Все объекты должны быть готовы к до 1 сентября.