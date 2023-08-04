В Туле на Одоевском шоссе микроавтобус сбил 83-летнюю женщину Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на Одоевском шоссе днем 3 августа произошло ДТП. Там примерно в 13:40 автобус сбил пенсионерку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, 49-летний мужчина, управляя микроавтобусом "Ивеко", сбил 83-летнюю женщину, которую госпитализировали в больницу с различными травмами.

По информации тульской Госавтоинспекции, сейсас ведётся административное расследование, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.