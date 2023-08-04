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НовостиПроисшествия4 августа 2023 8:20

В Туле на улице Мосина загорелась пристройка неподалёку от «Туламашзавода»

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Мосина загорелась пристройка неподалёку от «Туламашзавода»

В Туле на улице Мосина загорелась пристройка неподалёку от «Туламашзавода»

Фото: соцсети

В Туле на улице Мосина вечером 3 августа произошел пожар. Там загорелся пристройка рядом с забором«Туламашзавода». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о пожара на пульт диспетчера поступило примерно в 17:20. Выяснилось, что в помещение размером 3 на 5 метров произошло загорание на площади 25 квадратных сантиметров.

На место происшествия приехали несколько несколько пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали огонь.

В результате пожара никто не пострадал.