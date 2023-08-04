В Туле на улице Мосина загорелась пристройка неподалёку от «Туламашзавода» Фото: соцсети

В Туле на улице Мосина вечером 3 августа произошел пожар. Там загорелся пристройка рядом с забором«Туламашзавода». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального МЧС, сообщение о пожара на пульт диспетчера поступило примерно в 17:20. Выяснилось, что в помещение размером 3 на 5 метров произошло загорание на площади 25 квадратных сантиметров.

На место происшествия приехали несколько несколько пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали огонь.

В результате пожара никто не пострадал.