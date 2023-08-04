Тулячку приговорили к 2 годам лишения свободы за неоднократное вождение автомобиля в состоянии опьянения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Туле, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1, ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление, лишенным права управления транспортными средствами).

Установлено, что ночью 16 февраля 2023 года не имеющая права управления транспортным средством 36-летняя обвиняемая в очередной раз управляла автомобилем Mazda 3 в состоянии алкогольного опьянения. Однако её остановили сотрудники ГИБДД.

Ранее женщина уже 6 раз привлекалась к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В результате суд приговорил подсудимую к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 6 лет.