В Новомосковске на 45 суток закрыли ресторан с просроченными продуктами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новомосковске закрыли ресторан заведение общественного питания, в котором продавали блюда из просроченных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба судебной системы и УСД по Тульской области.

31 июля 2023 года специалисты Роспотребнадзора провели проверку в ресторане «У Степы». Там были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, еду готовили из пищевой продукции, без маркировки и с истекшим сроком годности. Также температурный режим хранения пищевых продуктов в холодильном оборудовании не контролировался.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности на 45 суток.