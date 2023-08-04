Роспотребнадзор обнаружил в тульский магазинах сливочное масло от несуществующего производителя

Роспотребнадзор обнаружил в тульских магазинах сливочное масло от неизвестного производителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В управление роступила информация о производстве фальсифицированного масла ИП Николаев А.Ип. в городе Березовской Свердловской области. При проверке этих сведений сотрудники ведомства выяснили, что по указанному адресу данная продукция не производится.

В связи с этим было принято решение признать недействительными несколько деклараций о соответствии, зарегистрированных на предприятие-призрак. Ведомство не рекомендует покупать продукцию данной организации.