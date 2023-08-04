В Туле на улице Пролетарской автомобиль Hyundai сбил 30-летнего велосипедиста Фото: соцсети

В Туле на улице Пролетарской днем 3 августа произошло ДТП. Там легковушка сбила велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 29-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, выезжал с парковки задним ходом и сбил 30-летнего мужчину, который передвигался на велосипеде.

В результате ДТП пострадал велосипедист. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.