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НовостиПроисшествия4 августа 2023 6:16

В Туле на улице Пролетарской автомобиль Hyundai сбил 30-летнего велосипедиста

Мужчине потребовалась медицинская помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Пролетарской автомобиль Hyundai сбил 30-летнего велосипедиста

В Туле на улице Пролетарской автомобиль Hyundai сбил 30-летнего велосипедиста

Фото: соцсети

В Туле на улице Пролетарской днем 3 августа произошло ДТП. Там легковушка сбила велосипедиста. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального УГИБДД, 29-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai, выезжал с парковки задним ходом и сбил 30-летнего мужчину, который передвигался на велосипеде.

В результате ДТП пострадал велосипедист. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.