В Зареченском округе Тулы сотрудники полиции задержали серийного вора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратились сотрудники пункта проката. Они рассказали, что с территории одного парка, расположенного на улице Комсомольской, украли прокатный велосипед.

Благодаря просмотру камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В ходе работы по установлению обстоятельств преступной деятельности задержанного полицейские выяснили, что преступник причастен к совершению еще ряда краж в Туле. В середине июля он вернулся из мест лишения свободы и продолжил заниматься противоправной деятельностью. На данный момент известно, что кроме хищения велосипеда, он совершил еще три кражи.

В настоящее время продолжается работа по установлению причастности задержанного к аналогичным преступлениям, совершенным на территории не только Тулы, но и других районов региона.