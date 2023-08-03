Кому в Туле отключат газ 4 августа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 августа с 12:00 до 16:00 без газа останутся жители дома №226 по улице Комсомольская.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.