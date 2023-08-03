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НовостиСпорт3 августа 2023 13:58

Сборная Тульской области по пэйнтболу одержала победу на четвертом этапе Кубка России

Финальный этап соревнований состоится 12 августа
Михаил КОРЕНЮГИН
Сборная Тульской области по пэйнтболу одержала победу на четвертом этапе Кубка России

Сборная Тульской области по пэйнтболу одержала победу на четвертом этапе Кубка России

Фото: материалы пресс-служб

В селе Верхняя Хава Воронежской области прошел четвертый этап Кубка России по пэйнтболу, в котором приняли участие 9 команд из 9 регионов страны.

По информации пресс-службы регионального министерства спорта, сборная Тульской области заняла первое место в данных соревнованиях.

Помимо этого, в предыдущих двух этапах спортсмены дважды стали победителями, что обеспечило им выход в заключительный этап, который состоится 12 августа в Балашихе.