Сборная Тульской области по пэйнтболу одержала победу на четвертом этапе Кубка России Фото: материалы пресс-служб

В селе Верхняя Хава Воронежской области прошел четвертый этап Кубка России по пэйнтболу, в котором приняли участие 9 команд из 9 регионов страны.

По информации пресс-службы регионального министерства спорта, сборная Тульской области заняла первое место в данных соревнованиях.

Помимо этого, в предыдущих двух этапах спортсмены дважды стали победителями, что обеспечило им выход в заключительный этап, который состоится 12 августа в Балашихе.