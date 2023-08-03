В Тульской области вынесли приговор двум гастарбайтерам, убившим своего нанимателя и изнасиловавшим его жену Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое иностранных граждан обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б, в» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью), п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), п. «б» ч. 2 ст. 131 (изнасилование с угрозой убийством), ч. 3 ст. 30 п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другие преступления).

Установлено, что 18 и 32-летний мужчины, трудоустроенные в качестве подсобных рабочих у 54-летнего директора юридического лица и проживавшие на территории его домовладения, расположенного в Суворовском районе Тульской области, с 4 по 5 июня 2022 года избили предпринимателя и узнали, где он хранит деньги и украшения, после чего убили его.

Также обвиняемые напали на 51-летнюю супругу потерпевшего, избили, изнасиловали и, угрожая ножом, узнали, где находится имущество на сумму больше 4 миллионов рублей. Получив свою часть, 18-летний мигрант уехал на такси, а его соучастник пытался убить женщину. Он завязал её глаза руки и ноги и бросил в бассейн. Злоумышленник рассчитывал, что она утонет и скрылся с места. Однако потерпевшей удалось выбраться из воды и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.

Суд признал злоумышленников виновными и приговорил их к лишению свободы на сроки от 19 до 23 лет в исправительной колонии строгого режима. Также с учетом позиции прокурора суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 6 миллионов рублей.