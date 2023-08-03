Прокуратура провела проверку после жалобы туляков на свалку в деревне Верхнее Елькино Фото: материалы пресс-служб

Туляки пожаловались в социальных сетях на огромную свалку с трупами животных. В связи с этим тульская прокуратура организовала проверку исполнения органом местного самоуправления законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Установлено, что в деревне Верхнее Елькино расположена несанкционированная свалка пищевых, строительных и твердых бытовых отходов. Однако трупов животных, как было указано в публикации, там не обнаружено.

При этом главное управление администрации Привокзального округа Тулы не приняло меры к своевременному выявлению и ликвидации свалки.

Начальнику территориального округа внесли прокурорское представление — его исполнение взято на контроль. Также решается вопрос о привлечении виновников к административной ответственности.