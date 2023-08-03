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НовостиПроисшествия3 августа 2023 12:49

В Туле пожилой мужчина обналичил деньги с кредитной карты умершей супруги

Уголовное дело направлено в суд
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле пожилой мужчина обналичил деньги с кредитной карты умершей супруги

В Туле пожилой мужчина обналичил деньги с кредитной карты умершей супруги

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежей).

Установлено, что 65-летний безработный обвиняемый в сентябре 2021 года снял деньги с кредитной карты своей умершей жены. Данными действиями он причинил материальный ущерб кредитной организации в размере 80 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.