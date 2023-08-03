В Туле пожилой мужчина обналичил деньги с кредитной карты умершей супруги Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежей).

Установлено, что 65-летний безработный обвиняемый в сентябре 2021 года снял деньги с кредитной карты своей умершей жены. Данными действиями он причинил материальный ущерб кредитной организации в размере 80 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.