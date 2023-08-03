Главным судьей матча между тульским «Арсеналом» и «Енисеем» назначен Иван Сараев Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 4-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с красноярским «Енисеем». Главным судьей матча назначен Иван Сараев из Санкт-Петербурга.

Ему будут ассистировать Денис Петров из Астрахани и Максим Белокур из Владивостока. Резервный судья – Ваге Чичилян из Бронниц. Инспектор - Дмитрий Попов из Москвы.

Матч начнется 7 августа в 19:00 в Туле.

На данный момент туляки идут на 16 месте в таблице, имея 2 очка в турнирной таблице, а красноярцы на 11 месте с 3 очками.