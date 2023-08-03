«Ростелеком» подключил к сети передачи данных новый флагманский центр «Мои документы» в Туле

«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационной инфраструктурой новый офис «Мои документы» Тульской области, расположенный в столице региона на ул. Демонстрации, д. 26 Б. Специалисты провайдера подключили центр государственных и муниципальных услуг к высокоскоростному интернету и организовали на его базе виртуальную частную сеть. Благодаря этому сотрудники МФЦ могут оперативно обмениваться документами с различными ведомствами и при этом быть уверенными в сохранности передаваемых данных.

Ярослав Раков, заместитель председателя правительства — министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:

«Это самый крупный в регионе флагманский центр, отвечающий всем современным требованиям к оказанию государственных и муниципальных услуг. Одно из его преимуществ — расширенная зона цифрового сопровождения, где граждане могут лично убедиться в удобном формате применения электронного документооборота. Всего же региональная сеть МФЦ насчитывает 34 отделения. С недавнего времени записаться в любое из них можно через мобильное приложение “Арсенал услуг”».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Создание цифровой инфраструктуры в системе оказания государственных услуг — важная составляющая развития региона. Для реализации проектов мы используем собственную магистральную сеть, облачные технологии, комплексные IT-решения. Оптика позволяет в любой момент расширить канал связи, повысить скорость доступа в интернет и при необходимости подключить дополнительные сервисы. Всё это способствует повышению качества и доступности госуслуг для граждан».

В новом центре предусмотрено всё необходимое для удобства посетителей: просторные помещения, расширенная зона доступа к электронным сервисам, общественная приемная, парковка. Организованы 40 универсальных окон приема и дополнительная бизнес-зона с возможностью оказания услуг для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Техническое открытие нового офиса состоялось 24 июля.

Екатерина Солтанова, директор МФЦ Тульской области:

«В течение нескольких недель мы протестируем весь цикл оказания услуг. Специалисты центра будут обслуживать посетителей в обычном режиме. Пилотный этап позволит проверить рабочий процесс в целом: коммуникации, логистику и работу оборудования».

Новый МФЦ будет работать без выходных, принимая до тысячи клиентов в день.