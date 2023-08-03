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НовостиОбщество3 августа 2023 11:05

Столовую в детском лагере имени Саши Чекалина под Тулой закрыли на 30 дней

Специалисты Управления Роспотребнадзор обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований
Михаил КОРЕНЮГИН
Столовую в детском лагере имени Саши Чекалина под Тулой закрыли на 30 дней

Столовую в детском лагере имени Саши Чекалина под Тулой закрыли на 30 дней

Фото: материалы пресс-служб

Столовую в детском лагере имени Саши Чекалена в Щекинском районе закрыли на 30 дней после вспышки инфекции. Об этом сообщает пресс-служба судебного департамента региона.

В ходе расследования случаев массовой заболеваемости острой кишечной инфекцией в лагере имени Саши Чекалина Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке. В связи с этим в отношении организатора питания детского лагеря ООО «Вектор» был составлен протокол о временном запрете деятельности.

Представители пищеблока в суде полностью признали свою вину и сообщили, что на пищеблоке провели комплекс всех необходимых мероприятий для соблюдения требований к организации общественного питания населения.

В результате суд удовлетворил исковые требования и принял решение закрыть столовую в лагере имени Саши Чекалина на 30 дней.