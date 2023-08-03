Столовую в детском лагере имени Саши Чекалина под Тулой закрыли на 30 дней Фото: материалы пресс-служб

Столовую в детском лагере имени Саши Чекалена в Щекинском районе закрыли на 30 дней после вспышки инфекции. Об этом сообщает пресс-служба судебного департамента региона.

В ходе расследования случаев массовой заболеваемости острой кишечной инфекцией в лагере имени Саши Чекалина Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке. В связи с этим в отношении организатора питания детского лагеря ООО «Вектор» был составлен протокол о временном запрете деятельности.

Представители пищеблока в суде полностью признали свою вину и сообщили, что на пищеблоке провели комплекс всех необходимых мероприятий для соблюдения требований к организации общественного питания населения.

В результате суд удовлетворил исковые требования и принял решение закрыть столовую в лагере имени Саши Чекалина на 30 дней.