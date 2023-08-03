Мошенник из Новомосковска обманул пожилых граждан почти на 800 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Новомосковске, признан виновным в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2, ч. 3 ст. 159 (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 22-летний обвиняемый с 7 января по 8 февраля 2023 года вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, которые специализировались на телефонных мошенничествах. Они звонили гражданам и сообщали, что их родственники стали якобы виновными в ДТП, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег.

Подсудимый самостоятельно, а также при помощи своих знакомых забирал у пожилых людей деньги, которые впоследствии перечислял на подконтрольные преступной группе расчетные счета, оставляя часть денежных средств себе в качестве вознаграждения.

В результате у 5 пенсионеров из Тульской области и Краснодарского края в общей сложности похитил больше 790 тысяч рублей. При этом одно из преступлений молодой человек не довел до конца, так как знакомый обвиняемого отказался забирать деньги у одной из потерпевших.

Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.