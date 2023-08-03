В Туле на пересечении улиц Советской и Оборонной столкнулись трамвай и автомобиль Toyota Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Советской и Оборонной днем 3 августа произошло ДТП. Там столкнулись трамвай и автомобиль Toyota. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, водитель легковушки поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра и врезался в общественный транспорт.

В связи с этим на данном участке дороги образовалась небольшая пробка. В данный момент устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

По информации тульской Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.