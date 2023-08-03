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НовостиПроисшествия3 августа 2023 10:08

В Туле на пересечении улиц Советской и Оборонной столкнулись трамвай и автомобиль Toyota

Движение транспорта на данном участке затруднено
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на пересечении улиц Советской и Оборонной столкнулись трамвай и автомобиль Toyota

В Туле на пересечении улиц Советской и Оборонной столкнулись трамвай и автомобиль Toyota

Фото: соцсети

В Туле на пересечении улиц Советской и Оборонной днем 3 августа произошло ДТП. Там столкнулись трамвай и автомобиль Toyota. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, водитель легковушки поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра и врезался в общественный транспорт.

В связи с этим на данном участке дороги образовалась небольшая пробка. В данный момент устанавливаются точные обстоятельства происшествия.

По информации тульской Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.